Гумеров Гильметдин Хайретдиновч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайретдин
Бракосочетание
1939
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, г. Андижан
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Андижан
Смерть
1942