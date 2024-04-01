Гумеров Гильметдин Хайретдиновч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумеров Гильметдин Хайретдиновч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайретдин

Мать: не указана

Бракосочетание
1939

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, г. Андижан
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, г. Андижан
Смерть
1942
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