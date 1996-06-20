Мухаметжанов Губай Малехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметжанов Губай Малехович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.12.1914

Дата смерти

20.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
20.06.1996
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