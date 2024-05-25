Адилова (Мухаметжанова) Мавжуда Губаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметжанов Губай Малихович
Мать: Мухаметжанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адилов Хабибрахман
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Адилов Ирек Хабибрахманович
Отец ребёнка: Адилов Хабибрахман
Смерть
Неизвестно