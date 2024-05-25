Адилова (Мухаметжанова) Мавжуда Губаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адилова (Мухаметжанова) Мавжуда Губаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметжанов Губай Малихович

Мать: Мухаметжанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адилов Хабибрахман

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Адилов Ирек Хабибрахманович

Отец ребёнка: Адилов Хабибрахман

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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