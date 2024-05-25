Адилов Ирек Хабибрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адилов Ирек Хабибрахманович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1959

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Адилов Хабибрахман

Мать: Адилова (Мухаметжанова) Мавжуда Губаевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адилова Надежда

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адилова Надежда

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адилова Надежда

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
2005
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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