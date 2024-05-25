Адилова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адилова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адилов Ирек Хабибрахманович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адилов Ирек Хабибрахманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адилов Ирек Хабибрахманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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