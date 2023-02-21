Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Леонтий Афанасьев
Мать: Евфимия Филатова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Ивана нет ИВ-1739 Иван 7=1732 ИВ-1740 Иван 8=1732 ИВ-1741 Иван 9=1732 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 12=1732 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван 16=1730 ИВ-1747 Иван 1... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Клементьева
ИВ-1753 Алексея нет ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Алексей 3=1753 ИВ-1757 Алексей 4=1753 ИВ-1758 Алексей 5=1753 ИВ-1759 Алексей 5=1754 ИВ-1760 Алексей 2=1758 ИВ-1761 Алексей 4=1757 ИВ-1762 Алексей 8=... Показать все
Бракосочетание
1753
Жена: Дарья Клементьева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Клементьева
ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Матвея нет ИВ-1757 Матвей 3=1754 ИВ-1758 Матвей 4=1754 ИВ-1759 Матвей 3=1756 ИВ-1760 Матвей 1=1759 ИВ-1761 Матвея нет ИВ-1762 Матвей 6=1756
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дарья Клементьева
ИВ-1759-1761 Анны нет ИВ-1762 Анна 3=1759
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно