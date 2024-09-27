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Дарья Иванова

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1735 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Леонтьев

Мать: Дарья Клементьева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Дарьи нет ИВ-1775 Дарья 5 ИВ-1776 Дарья 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Дарья 10 ИВ-1781 Дарья 11 ИВ-1782 Дарья 14 ИВ-1783 Дарья 13 ИВ-1784 Дарья 14 ИВ-1785 Дарья 15 ИВ-1786 тако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.05.1792

Муж: Иван Петров

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1792 26.05.1792 Деревни Починка крестьянской сын отрок Иван Петров с девкой деревни Михайлова крестьянской дочерью Дарьей Ивановой первым браком
Смерть
Неизвестно

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