Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Леонтьев
Мать: Дарья Клементьева
МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Дарьи нет ИВ-1775 Дарья 5 ИВ-1776 Дарья 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Дарья 10 ИВ-1781 Дарья 11 ИВ-1782 Дарья 14 ИВ-1783 Дарья 13 ИВ-1784 Дарья 14 ИВ-1785 Дарья 15 ИВ-1786 тако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1792
Муж: Иван Петров
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1792 26.05.1792 Деревни Починка крестьянской сын отрок Иван Петров с девкой деревни Михайлова крестьянской дочерью Дарьей Ивановой первым браком
Смерть
Неизвестно