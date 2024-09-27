Дарья Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти03.12.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1754-1755 --- ИВ-1756 Жена ево Дария Клементьева 21 ИВ-1757 Жена ево Дария Климонтова 22 ИВ-1758 Дарья Клементьева 23 ИВ-1759 Жена ево Дария Климантова 23 ИВ-1760 Иванова жена Дария 20 ИВ-1761 Жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1753
Муж: Иван Леонтьев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
ПРА²ВНУК МОЕГО ВАХРОМЕЯ ИВ-1753 Алексея нет ИВ-1754-1755 --- ИВ-1756 Сын их Алексей 3 ИВ-1757 Алексей 4 ИВ-1758 Алексей 5 ИВ-1759 Алексей 5 ИВ-1760 Алексей 2 ИВ-1761 Сын их Алексей 4 ИВ-1762 Алексей 8... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Сын: Примак Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
ПРА²ВНУК МОЕГО ВАХРОМЕЯ МИХАЙЛОВО ИВ-1754-1755 --- ИВ-1756 Матвея нет ИВ-1757 Матвей 3 ИВ-1758 Матвей 4 ИВ-1759 Матфей 3 ИВ-1760 Матвей 1 ИВ-1761 Матвея нет ИВ-1762 Матвей 6 ИВ-1763 --- ИВ-1764 Матвей... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Первая Дочь Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
ИВ-1759-1761 Анны нет ИВ-1762 Анна 3 ИВ-1763 --- ИВ-1764 Анна ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Анна 4 ИВ-1767 Анна 7 ИВ-1768 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1769 Анна 12 ИВ-1770 Анна 4 ИВ-1771 Анна 9 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
ИВ-1763-1767 Вассы нет ИВ-1768 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1769-1771 Вассы нет ИВ-1772 --- ИВ-1773 Васса 10 ИВ-1774 Вассы нет
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Вторая Дочь Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
ИВ-1773 и ранее Анны нет ИВ-1775 Анна 10 ИВ-1776 Анна 12 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анна же 18 ИВ-1781 Анна 13 ИВ-1782 Анна 16 ИВ-1783 Анна 15 ИВ-1784 Анна же 16 ИВ-1785 Анна 17 ИВ-1786 такой ведомости ... Показать все
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Дарьи нет ИВ-1775 Дарья 5 ИВ-1776 Дарья 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Дарья 10 ИВ-1781 Дарья 11 ИВ-1782 Дарья 14 ИВ-1783 Дарья 13 ИВ-1784 Дарья 14 ИВ-1785 Дарья 15 ИВ-1786 тако... Показать все
Смерть
03.12.1798
МК-1798 03.12.1798 Деревни Михайлова крестьянская жена вдова Дарья Климентьева 60 лет неизвестною болезнию 1735-03.12.1798=63