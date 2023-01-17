Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Иван Леонтьев
Мать: Дарья Клементьева
ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Матвея нет ИВ-1757 Матвей 3=1754 ИВ-1758 Матвей 4=1754 ИВ-1759 Матвей 3=1756 ИВ-1760 Матвей 1=1759 ИВ-1761 Матвея нет ИВ-1762 Матвей 6=1756
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно