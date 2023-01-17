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Матвей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван Леонтьев

Мать: Дарья Клементьева

ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Матвея нет ИВ-1757 Матвей 3=1754 ИВ-1758 Матвей 4=1754 ИВ-1759 Матвей 3=1756 ИВ-1760 Матвей 1=1759 ИВ-1761 Матвея нет ИВ-1762 Матвей 6=1756
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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