Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Иван Леонтьев
Мать: Дарья Клементьева
ИВ-1753 Алексея нет ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Алексей 3=1753 ИВ-1757 Алексей 4=1753 ИВ-1758 Алексей 5=1753 ИВ-1759 Алексей 5=1754 ИВ-1760 Алексей 2=1758 ИВ-1761 Алексей 4=1757 ИВ-1762 Алексей 8=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно