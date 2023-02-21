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Алексей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Иван Леонтьев

Мать: Дарья Клементьева

ИВ-1753 Алексея нет ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Алексей 3=1753 ИВ-1757 Алексей 4=1753 ИВ-1758 Алексей 5=1753 ИВ-1759 Алексей 5=1754 ИВ-1760 Алексей 2=1758 ИВ-1761 Алексей 4=1757 ИВ-1762 Алексей 8=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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