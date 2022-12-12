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Леонтий Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

28.04.1740

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Афанасий Вахромеев

Мать: не указана

Двоюродный брат Луке Потапову ИВ-1738 Леонтий 35=1703 ИВ-1739 Леонтий 36=1703 МК-1740 28.04.1740 Леонтий Афанасьев умер 37=1703
Рождение ребёнка
1723

Сын: Иов Леонтьев

Мать ребёнка: Евфимия Филатова

ИВ-1738 Иов 15=1723 ИВ-1739 Иов 16=1723 МК-1745 21.02.1745 Иов Леонтьев умер 23=1722
Рождение ребёнка
1725

Сын: Младший Афанасий Леонтьев

Мать ребёнка: Евфимия Филатова

ИВ-1738 Афанасий 13=1725 ИВ-1739 Афанасий 14=1725
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Мария Леонтьева

Мать ребёнка: Евфимия Филатова

ИВ-1738 Мария 3=1735 ИВ-1739 Мария 4=1735
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Филатова

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Почему не было в ИВ-1738? ИВ-1739 Иван 7=1725
Смерть
28.04.1740
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова крестьянина Леонтий Афанасьев 37 лет. 37=1703
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