Леонтий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти28.04.1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Афанасий Вахромеев
Мать: не указана
Двоюродный брат Луке Потапову ИВ-1738 Леонтий 35=1703 ИВ-1739 Леонтий 36=1703 МК-1740 28.04.1740 Леонтий Афанасьев умер 37=1703
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иов Леонтьев
Мать ребёнка: Евфимия Филатова
ИВ-1738 Иов 15=1723 ИВ-1739 Иов 16=1723 МК-1745 21.02.1745 Иов Леонтьев умер 23=1722
Рождение ребёнка
1725
Сын: Младший Афанасий Леонтьев
Мать ребёнка: Евфимия Филатова
ИВ-1738 Афанасий 13=1725 ИВ-1739 Афанасий 14=1725
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Мария Леонтьева
Мать ребёнка: Евфимия Филатова
ИВ-1738 Мария 3=1735 ИВ-1739 Мария 4=1735
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Филатова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Почему не было в ИВ-1738? ИВ-1739 Иван 7=1725
Смерть
28.04.1740
МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова крестьянина Леонтий Афанасьев 37 лет. 37=1703