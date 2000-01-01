Евдокия Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Леонтий Афанасьев
Мать: Евфимия Филатова
ИВ-1737-1740 Евдокии нет ИВ-1741 Евдокия 13=1728 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 6=1738 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Евдокия 10=1736 ИВ-1747 Евдокия 10=1737 ИВ-1748-1760 Евдокии нет
Смерть
Неизвестно