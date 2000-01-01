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Евдокия Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Леонтий Афанасьев

Мать: Евфимия Филатова

ИВ-1737-1740 Евдокии нет ИВ-1741 Евдокия 13=1728 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 6=1738 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Евдокия 10=1736 ИВ-1747 Евдокия 10=1737 ИВ-1748-1760 Евдокии нет
Смерть
Неизвестно
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