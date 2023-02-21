Евфимия Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1718
Отец: Филат
Мать: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Евфимия 20=1718 (ВОЗРАСТ - ОШИБКА? РОДИЛА ИОВА В 5 ЛЕТ? ИЛИ ЭТО НЕ ЕЁ РЕБЁНОК?) ИВ-1739 Евфимия 21=1718 ИВ-1740 Евфимия 22=1718 МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова крестьянин Леон... Показать все
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иов Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Афанасьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иов 15=1723 ИВ-1739 Иов 16=1723 ИВ-1740 Иов 17=1723 ИВ-1741 Иов 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иов 21=1723 МК-1745 21.02.1745 Деревни Михайлова крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
1725
Сын: Младший Афанасий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Афанасьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Афанасий 13=1725 ИВ-1739 Афанасий 14=1725 ИВ-1740-1760 Афанасия нет
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Афанасьев
ИВ-1737-1740 Евдокии нет ИВ-1741 Евдокия 13 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 6 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Евдокия 10 ИВ-1747 Евдокия 10 ИВ-1748-1760 Евдокии нет
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Афанасьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Ивана нет ИВ-1739 Иван 7=1732 ИВ-1740 Иван 8=1732 ИВ-1741 Иван 9=1732 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 12=1732 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван 16=1730 ИВ-1747 Иван 1... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Афанасьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мария 3=1735 ИВ-1739 Мария 4=1735 ИВ-1740 Марии нет ИВ-1741 Мария 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Мария 13=1733 ИВ-1747 Ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно