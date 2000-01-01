Филат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Евфимия Филатова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1738 Евфимия 20=1718 ИВ-1739 Евфимия 21=1718 МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова крестьянин Леонтий Афанасьев 37 лет=1703 - смерть мужа ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Евфимия Филатова 53=1703, ... Показать все
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