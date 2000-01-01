Филат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Евфимия Филатова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1738 Евфимия 20=1718 ИВ-1739 Евфимия 21=1718 МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова крестьянин Леонтий Афанасьев 37 лет=1703 - смерть мужа ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Евфимия Филатова 53=1703, ... Показать все