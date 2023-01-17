Мария Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Леонтий Афанасьев
Мать: Евфимия Филатова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мария 3=1735 ИВ-1739 Мария 4=1735 ИВ-1740 Марии нет ИВ-1741 Мария 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Мария 13=1733 ИВ-1747 Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно