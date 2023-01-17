Мария Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Леонтий Афанасьев

Мать: Евфимия Филатова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мария 3=1735 ИВ-1739 Мария 4=1735 ИВ-1740 Марии нет ИВ-1741 Мария 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Мария 13=1733 ИВ-1747 Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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