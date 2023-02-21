Афанасий Вахромеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Вахромеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Вахромей

Мать: не указана

Не факт, что отец Афанасия - Вахрамей. ИВ-1738: Помянутого Леонтия тётка вдова Васса Вахромеева (по отцу или по матери? пока записала по отцу.)
Рождение ребёнка
1703

Сын: Леонтий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Двоюродный брат Луке Потапову 1737 --- ИВ-1738 Леонтий 35=1703 Помянутого Леонтия тётка вдова Васса Вахромеева (по отцу? по матери?) ИВ-1739 Леонтий 36=1703 МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова кресть... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Сын: Егор Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Егор 20=1718 ИВ-1739-1760
Смерть
Неизвестно
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