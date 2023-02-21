Афанасий Вахромеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Вахромей
Мать: не указана
Не факт, что отец Афанасия - Вахрамей. ИВ-1738: Помянутого Леонтия тётка вдова Васса Вахромеева (по отцу или по матери? пока записала по отцу.)
Рождение ребёнка
1703
Сын: Леонтий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Двоюродный брат Луке Потапову 1737 --- ИВ-1738 Леонтий 35=1703 Помянутого Леонтия тётка вдова Васса Вахромеева (по отцу? по матери?) ИВ-1739 Леонтий 36=1703 МК-1740 28.04.1740 Деревни Михайлова кресть... Показать все
Рождение ребёнка
1718
Сын: Егор Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Егор 20=1718 ИВ-1739-1760
Смерть
Неизвестно