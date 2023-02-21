Замятин Михаил Тимофеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
09.02.1864
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.12.1864
Сын: Замятин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1866 ст.
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Замятина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1880
Сын: Замятин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)