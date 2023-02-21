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Замятин Михаил Тимофеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Замятин Тимофей Емельянович

Мать: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Замятина Евдокия Дмитриевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.12.1864

Сын: Замятин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1866 ст.

Сын: Замятин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Замятин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Замятина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1880

Сын: Замятин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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