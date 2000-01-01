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Замятин Тимофей Емельянович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Замятин Емельян Филиппович

Мать: Замятина Ирина Пантелеева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Замятин Моисей Тимофеевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Замятин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.10.1845

Сын: Замятин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Замятин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова

Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Замятин Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
До 1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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