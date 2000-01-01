Замятин Тимофей Емельянович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1836
Сын: Замятин Моисей Тимофеевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Замятин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.10.1845
Сын: Замятин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Замятин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова
Рождение ребёнка
01.02.1852
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Саввинова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
До 1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)