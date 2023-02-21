Замятина (?) Татьяна Саввинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти22.10.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Замятин Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Замятин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.10.1845
Сын: Замятин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Замятин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
01.02.1852
Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
22.10.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)