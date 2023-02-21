Замятина (?) Татьяна Саввинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Татьяна Саввинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

22.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Замятин Моисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Замятин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.10.1845

Сын: Замятин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Замятин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Замятин Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Замятин Тимофей Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Тимофей Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
22.10.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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