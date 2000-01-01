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Замятин Андрей Тимофеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

07.10.1845

Дата смерти

19.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1845

Отец: Замятин Тимофей Емельянович

Мать: Замятина Татьяна Саввинова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.01.1883

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Замятина Ольга Алексеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Замятина Ольга Алексеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Ольга Алексеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
19.04.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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