Замятин Андрей Тимофеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения07.10.1845
Дата смерти19.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1845
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.01.1883
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Замятина Ольга Алексеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Замятина Ольга Алексеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
19.04.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)