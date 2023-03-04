Замятина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1883

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Замятин Андрей Тимофеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Замятин Андрей Тимофеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1892

Сын: Андрей незаконнорожденый

Отец ребёнка: ?

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1892

Сын: Тимофей незаконнорожденый

Отец ребёнка: ?

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Андрей Тимофеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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