Замятина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1883
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Замятин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Замятин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.08.1892
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.08.1892
Сын: Тимофей незаконнорожденый
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно