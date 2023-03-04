Замятина Ирина Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти28.02.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Замятин Никифор Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Замятин Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Замятин Прохор Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1849