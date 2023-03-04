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Замятина Ирина Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

28.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Замятин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Замятин Никифор Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Замятин Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Замятин Прохор Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Емельян Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.02.1849
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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