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Замятин Никифор Емельянович

Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Замятин Емельян Филиппович

Мать: Замятина Ирина Пантелеева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
1831
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Замятин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Замятина Анна Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1860

Сын: Замятин Яков Никифорович

Мать ребёнка: Замятина Анна Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1864

Дочь: Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Замятина Анна Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Анна Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
унтер офицер
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
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