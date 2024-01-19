Замятин Никифор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Призыв на военную службу
1831
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
01.01.1858
Мать ребёнка: Замятина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.10.1860
Мать ребёнка: Замятина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.11.1864
Дочь: Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Замятина Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Анна Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864