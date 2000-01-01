Замятина (?) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1858
Отец ребёнка: Замятин Никифор Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.10.1860
Отец ребёнка: Замятин Никифор Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.11.1864
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Замятин Никифор Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1864