Замятина (?) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Замятин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Замятин Никифор Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.10.1860

Сын: Замятин Яков Никифорович

Отец ребёнка: Замятин Никифор Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.11.1864

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Замятин Никифор Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Никифор Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1864
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