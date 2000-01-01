Замятина Александра Михайловна
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
17.05.1893
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.04.1896
Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.04.1901
Сын: Замятин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Замятина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)