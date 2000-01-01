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Замятина Александра Михайловна

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Замятин Михаил Тимофеевич

Мать: Замятина Евдокия Дмитриевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Замятин Михаил Карпович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.04.1896

Сын: Замятин Семён Михайлович

Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.04.1901

Сын: Замятин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Замятина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Замятин Михаил Карпович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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