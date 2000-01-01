Замятин Михаил Карпович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1875
Отец: Замятин Карп Александрович
Мать: Замятина Анна Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
17.05.1893
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Замятина Александра Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.04.1896
Мать ребёнка: Замятина Александра Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.04.1901
Сын: Замятин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Замятина Александра Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Замятина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Замятина Александра Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Замятина Александра Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)