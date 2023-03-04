Замятина (Титова) Анна Ивановна
Место рождениядеревни г. Хлынова
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
деревни г. Хлынова
Пасеговский приход
Бракосочетание
01.11.1864
Рождение ребёнка
12.01.1866 ст.
Дочь: Ксения Карповна
Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Замятин Карпович
Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1887
Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно