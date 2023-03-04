Замятина (Титова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Титова) Анна Ивановна

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Место рождения

деревни г. Хлынова

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни г. Хлынова
Пасеговский приход
Бракосочетание
01.11.1864

Муж: Замятин Карп Александрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.01.1866 ст.

Дочь: Ксения Карповна

Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Замятин Михаил Карпович

Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Замятин Карпович

Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Замятин Иван Карпович

Отец ребёнка: Замятин Карп Александрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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