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Замятин Карп Александрович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Замятин Александр Макарович

Мать: Замятина Васса Егорова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
01.11.1864

Жена: Замятина Анна Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
12.01.1866 ст.

Дочь: Ксения Карповна

Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Замятин Михаил Карпович

Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Замятин Карпович

Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Замятин Иван Карпович

Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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