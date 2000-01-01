Замятин Карп Александрович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
01.11.1864
Жена: Замятина Анна Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
12.01.1866 ст.
Дочь: Ксения Карповна
Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Замятин Карпович
Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.04.1887
Мать ребёнка: Замятина Анна Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно