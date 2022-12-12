Замятина (Мамаева) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Мамаева) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.01.1845

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1845

Отец: Мамаев Дмитрий Никитин

Мать: Мамаева Степанида Абрамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Замятин Михаил Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.12.1864

Сын: Замятин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1866 ст.

Сын: Замятин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Замятин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Замятина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1880

Сын: Замятин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1880
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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