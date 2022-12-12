Замятина (Мамаева) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1845
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1845
Отец: Мамаев Дмитрий Никитин
Бракосочетание
09.02.1864
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.12.1864
Сын: Замятин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1866 ст.
Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Замятина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1880
Сын: Замятин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Замятин Михаил Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1880
д. Озерные (Над оз.Афонинским)