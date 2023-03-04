Замятин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1864
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1889
Рождение ребёнка
23.07.1890
Сын: Замятин Степан Васильевна
Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1891
Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Замятин Сергей Васильевна
Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Замятин Григорий Васильевна
Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно