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Замятин Василий Михайлович

Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.12.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1864

Отец: Замятин Михаил Тимофеевич

Мать: Замятина (Мамаева) Евдокия Дмитриевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
10.11.1889

Жена: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1890

Сын: Замятин Степан Васильевна

Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1891

Сын: Замятин Семён Васильевна

Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Замятин Сергей Васильевна

Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Замятин Григорий Васильевна

Мать ребёнка: Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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