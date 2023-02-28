Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Огородников Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1889
Рождение ребёнка
23.07.1890
Сын: Замятин Степан Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1891
Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Замятин Сергей Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Замятин Григорий Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно