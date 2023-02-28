Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

Замятина (Огородникова) Евдокия Николаевна

avatar

Место рождения

Репинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Огородников Николай Иванович

Мать: не указана

Репинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
10.11.1889

Муж: Замятин Василий Михайлович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1890

Сын: Замятин Степан Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1891

Сын: Замятин Семён Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Замятин Сергей Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Замятин Григорий Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Михайлович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close