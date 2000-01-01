Огородников Николай Иванович
Место рожденияд. Дьячка Пасеговского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дьячка Пасеговского
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Замятина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
д. Дьячка Пасеговского
Место жительства
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского
Смерть
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского