Огородников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Николай Иванович

Огородников Николай Иванович

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Место рождения

д. Дьячка Пасеговского

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дьячка Пасеговского
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Замятина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

д. Дьячка Пасеговского
Место жительства
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского
Смерть
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского
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