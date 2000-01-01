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Замятин Фёдор Михайлович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Замятин Михаил Тимофеевич

Мать: Замятина Евдокия Дмитриевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Замятина Фёкла Трофимовна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Замятин Владимер Фёдорович

Мать ребёнка: Замятина Фёкла Трофимовна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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