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Мамаева (?) Степанида Абрамова

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Место рождения

д. Марьинская

Дата рождения

1820

Дата смерти

28.11.1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Марьинская
Пасеговский приход
Бракосочетание
28.01.1840

Муж: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Устина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1845

Дочь: Замятина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.03.1849

Сын: Мамаев Гаврил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1850

Сын: Мамаев Филип Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.07.1855

Дочь: Мамаева Евфимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.05.1861

Сын: Мамаев Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.11.1862
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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