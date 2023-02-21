Мамаева (?) Степанида Абрамова
Место рожденияд. Марьинская
Дата рождения1820
Дата смерти28.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Марьинская
Пасеговский приход
Бракосочетание
28.01.1840
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Устина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
25.01.1845
Дочь: Замятина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
22.03.1849
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
11.11.1850
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
05.07.1855
Дочь: Мамаева Евфимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
21.05.1861
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1862