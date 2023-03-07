Резановъ (Фомина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения09.10.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1800
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Демидова Матрена
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Резановъ Дмитрій
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Рождение ребёнка
03.09.1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Рождение ребёнка
16.09.1834
Сын: Резановъ Федоръ
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Рождение ребёнка
13.11.1836
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Зайцева Александра
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Рождение ребёнка
26.03.1844
Сын: Резановъ Илларионъ
Отец ребёнка: Резановъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резановъ Григорий