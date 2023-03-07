Резановъ (Фомина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резановъ (Фомина) Пелагея

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1800

Отец: Фома

Мать: Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Демидова Матрена

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Резановъ Дмитрій

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1834

Сын: Резановъ Федоръ

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1836

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Зайцева Александра

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1844

Сын: Резановъ Илларионъ

Отец ребёнка: Резановъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резановъ Григорий

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