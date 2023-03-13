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(Резанова) Фекла
(Резанова) Фекла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.1836
Пол
Женский
Отец
Резановъ Григорий
1802 г.р.
Мать
Резановъ (Фомина) Пелагея
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1836
Отец:
Резановъ Григорий
Мать:
Резановъ Пелагея
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