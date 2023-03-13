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(Резанова) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1836

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1836

Отец: Резановъ Григорий

Мать: Резановъ Пелагея

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