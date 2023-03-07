Зайцева (Резанова) Александра
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти04.12.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Резановъ Григорий
Мать: Резановъ Пелагея
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
08.03.1859
Сын: Зайцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
14.01.1860
Дочь: Зайцева Ксения
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
23.11.1861
Дочь: Родионова Екатерина
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
11.10.1863
Сын: Зайцевъ Андрей
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
14.05.1866
Сын: Зайцевъ Ефремъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
22.06.1869
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренкова Гликерия
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Смерть
04.12.1888