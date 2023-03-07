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Зайцева (Резанова) Александра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Дата смерти

04.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Резановъ Григорий

Мать: Резановъ Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Зайцевъ Антонъ

Рождение ребёнка
08.03.1859

Сын: Зайцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1860

Дочь: Зайцева Ксения

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1861

Дочь: Родионова Екатерина

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1863

Сын: Зайцевъ Андрей

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1866

Сын: Зайцевъ Ефремъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1869

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренкова Гликерия

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Смерть
04.12.1888
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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