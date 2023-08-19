Родионова (Зайцева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Зайцева) Екатерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.11.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861

Отец: Зайцевъ Антонъ

Мать: Зайцева Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Родионова Матрена

Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій

Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Василисса

Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1884

Сын: Родионовъ Петръ

Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій

Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Родионовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Леонтій

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