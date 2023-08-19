Родионова (Зайцева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения23.11.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861
Отец: Зайцевъ Антонъ
Мать: Зайцева Александра
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Родионова Матрена
Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Василисса
Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій
Рождение ребёнка
19.11.1884
Сын: Родионовъ Петръ
Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Родионовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Родионовъ Леонтій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Леонтій