Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фоминъ Петръ

Отец ребёнка: Фома

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Фома

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1799

Сын: Василий

Отец ребёнка: Фома

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1800

Дочь: Резановъ Пелагея

Отец ребёнка: Фома

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1802

Дочь: Баушкина Агрофена

Отец ребёнка: Фома

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1805

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Фома

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1807

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Фома

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома

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