Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фоминъ Петръ
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
21.03.1799
Рождение ребёнка
09.10.1800
Дочь: Резановъ Пелагея
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
03.07.1802
Дочь: Баушкина Агрофена
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
20.03.1805
Рождение ребёнка
17.03.1807
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома