Демидова (Резанова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Резанова) Матрена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Резановъ Григорий

Мать: Резановъ Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1846

Муж: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1849

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1852

Сын: Демидовъ Иванъ

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1853

Дочь: Хуртина Гликерья

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1857

Сын: Демидовъ Карпъ

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1861

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1864

Сын: Демидовъ Семенъ

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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