Демидова (Резанова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Резановъ Григорий
Мать: Резановъ Пелагея
Бракосочетание
08.02.1846
Муж: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
18.10.1849
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.01.1852
Сын: Демидовъ Иванъ
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.05.1853
Дочь: Хуртина Гликерья
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
11.10.1857
Сын: Демидовъ Карпъ
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
11.05.1861
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
26.05.1864
Сын: Демидовъ Семенъ
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.05.1867
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Демидовъ Кузьма