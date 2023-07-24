Головко Кузьма Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1898
Дата смерти20.05.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1898
Отец: Головко Николай
Мать: Головко Анна
Рождение ребёнка
19.05.1926
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
06.06.1932
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
05.10.1933
Дочь: Маслова Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1935
Дочь: Могилёва Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Стародубцева Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
14.12.1937
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Головко Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
08.09.1940
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Головко Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
07.04.1945
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головко Марфа Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головко Марфа Романовна
Смерть
20.05.1970