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Головко Кузьма Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1898

Дата смерти

20.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1898

Отец: Головко Николай

Мать: Головко Анна

Рождение ребёнка
19.05.1926

Сын: Головко Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
06.06.1932

Сын: Головко Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
05.10.1933

Дочь: Маслова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1935

Дочь: Могилёва Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Стародубцева Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
14.12.1937

Сын: Головко Леонид Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Головко Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
08.09.1940

Сын: Головко Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Головко Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
07.04.1945

Сын: Головко Захар Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Головко Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Головко Марфа Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Марфа Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Марфа Романовна

Смерть
20.05.1970
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