Маслова (Головко) Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Головко) Нина Кузьминична

Место рождения

Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

05.10.1933

Дата смерти

12.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1933

Отец: Головко Кузьма Николаевич

Мать: Головко Марфа Романовна

Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.04.1954

Дочь: Ефименко Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович

Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1955

Сын: Маслов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.12.1956

Сын: Маслов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.03.1958

Дочь: Волчатникова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович

Новое, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Алексей Михайлович

Смерть
12.04.1997
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