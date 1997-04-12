Маслова (Головко) Нина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения05.10.1933
Дата смерти12.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1933
Отец: Головко Кузьма Николаевич
Мать: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
28.04.1954
Дочь: Ефименко Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1955
Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1956
Сын: Маслов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1958
Дочь: Волчатникова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Маслов Алексей Михайлович
Новое, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1997