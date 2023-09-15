Волчатникова (Маслова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958
Рождение ребёнка
04.09.1980
Сын: Волчатников Григорий Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1982
Сын: Волчатников Николай Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности