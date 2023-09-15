Волчатникова (Маслова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчатникова (Маслова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Новое, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

19.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958

Отец: Маслов Алексей Михайлович

Мать: Маслова Нина Кузьминична

Новое, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
04.09.1980

Сын: Волчатников Григорий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.02.1982

Сын: Волчатников Николай Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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