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Волчатников Григорий Михайлович

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

04.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Волчатникова Татьяна Алексеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.04.2010

Дочь: Волчатникова Злата Григорьвна

Мать ребёнка: Волчатникова Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
25.02.2012

Дочь: Волчатникова Кира Григорьевна

Мать ребёнка: Волчатникова Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчатникова Оксана Владимировна

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