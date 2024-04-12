Волчатников Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.09.1980
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.2010
Дочь: Волчатникова Злата Григорьвна
Мать ребёнка: Волчатникова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
25.02.2012
Дочь: Волчатникова Кира Григорьевна
Мать ребёнка: Волчатникова Оксана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно