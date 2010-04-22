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Волчатникова Злата Григорьвна
Волчатникова Злата Григорьвна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.2010
Пол
Женский
Отец
Волчатников Григорий Михайлович
1980 г.р.
Мать
Волчатникова (Ничипуренко) Оксана Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2010
Отец:
Волчатников Григорий Михайлович
Мать:
Волчатникова Оксана Владимировна
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