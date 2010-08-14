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Маслов Алексей Михайлович

Место рождения

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

10.06.1926

Дата смерти

14.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926

Отец: Маслов Михаил Васильевич

Мать: Маслова Елизавета Павловна

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.04.1954

Дочь: Ефименко Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична

Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1955

Сын: Маслов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.12.1956

Сын: Маслов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична

Воскресеновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.03.1958

Дочь: Волчатникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична

Новое, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Нина Кузьминична

Смерть
14.08.2010
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