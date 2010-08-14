Маслов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.06.1926
Дата смерти14.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926
Рождение ребёнка
28.04.1954
Дочь: Ефименко Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична
Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1955
Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
14.12.1956
Сын: Маслов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
19.03.1958
Дочь: Волчатникова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Маслова Нина Кузьминична
Новое, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Нина Кузьминична
Смерть
14.08.2010