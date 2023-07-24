Головко (Сиваева) Марфа Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко (Сиваева) Марфа Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1903

Дата смерти

29.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903

Отец: Сиваев Роман Иванович

Мать: Сиваева Макрида

Рождение ребёнка
19.05.1926

Сын: Головко Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1932

Сын: Головко Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1933

Дочь: Маслова Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1935

Дочь: Могилёва Вера Кузьминична

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Стародубцева Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1937

Сын: Головко Леонид Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Головко Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1940

Сын: Головко Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Головко Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1945

Сын: Головко Захар Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Головко Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Кузьма Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Кузьма Николаевич

Смерть
29.01.1964