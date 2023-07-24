Головко (Сиваева) Марфа Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1903
Дата смерти29.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903
Отец: Сиваев Роман Иванович
Мать: Сиваева Макрида
Рождение ребёнка
19.05.1926
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1932
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1933
Дочь: Маслова Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Бочкаревка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1935
Дочь: Могилёва Вера Кузьминична
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Стародубцева Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
14.12.1937
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Головко Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1940
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Головко Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1945
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Головко Кузьма Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1964