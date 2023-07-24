Головко Захар Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловко Захар Кузьмич

Головко Захар Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1945

Дата смерти

19.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1697

Сын: Крайнов Андрей Захарович

Мать ребёнка: Безина Вера Васильевна

Рождение
07.04.1945

Отец: Головко Кузьма Николаевич

Мать: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
14.09.1971

Сын: Головко Вячеслав Захарович

Мать ребёнка: Головко Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безина Вера Васильевна

Смерть
19.11.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close