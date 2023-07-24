Головко Захар Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1945
Дата смерти19.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1697
Мать ребёнка: Безина Вера Васильевна
Рождение
07.04.1945
Отец: Головко Кузьма Николаевич
Мать: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
14.09.1971
Сын: Головко Вячеслав Захарович
Мать ребёнка: Головко Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безина Вера Васильевна
Смерть
19.11.1983