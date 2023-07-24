Головко Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1926
Дата смерти14.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1926
Отец: Головко Кузьма Николаевич
Мать: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
26.09.1951
Дочь: Широкова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Головко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1960
Дочь: Теленга Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1961
Дочь: Васильева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна
Смерть
14.03.1988
Бракосочетание
20.10.2004