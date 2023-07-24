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Головко Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1926

Дата смерти

14.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1926

Отец: Головко Кузьма Николаевич

Мать: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
26.09.1951

Дочь: Широкова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Головко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Дочь: Теленга Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1961

Дочь: Васильева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Головко Аграфена Николаевна

Смерть
14.03.1988
Бракосочетание
20.10.2004

Жена: Головко Аграфена Николаевна

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