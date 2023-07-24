Головко Анатолий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Головко Кузьма Николаевич
Мать: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головко Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно