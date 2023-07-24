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Головко Анатолий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Головко Кузьма Николаевич

Мать: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головко Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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